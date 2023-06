Medaillenregen für Eisenstadts Schwimmer

Die Landesmeisterschaften im Bundessportzentrum Südstadt endeten mit einem fulminanten Ergebnis für die Eisenstädter Schwimmunion (ESU). Nahezu konkurrenzlos dominierten die Schwimmer den Wettkampf und erzielten zehn von zwölf Siegen der Gesamtwertungen. Vor allem die Allgemeine Klasse war sowohl bei den Damen als auch bei den Herren fest in ESU-Hand. In Summe gewannen die Schwimmer 199 Medaillen von 282 möglichen, davon 86-mal Gold, 57-mal Silber und 56-mal Bronze. Die sportliche Dominanz zeigt sich auch in den Staffelsiegen, wo die ESU in acht von zehn als Sieger hervorging. Herausragend die Leistung von Anna Pfefferkorn, die insgesamt elf Siege aufweisen konnte und die Allgemeine Klasse weiblich vor ihren Teamkolleginnen Angelina Wenzel und Pia Pusterhofer für sich entscheiden konnte. Zusätzlich gewann sie die Wertung der Altersklasse 13/14 weiblich. Florian Schumich konnte sich diesmal ebenfalls souverän gegen seine Konkurrenten durchsetzen und entschied zwölf Rennen für sich, dies brachte ihm den Sieg in der Allgemeinwertung der Herren, sowie den Sieg der Juniorenklasse ein.

USCE-Ausbeute kann sich auch sehen lassen

Für den Union Schwimmclub Eisenstadt (USCE) gingen insgesamt 22 Kinder und Jugendliche an den Start und konnten am Ende zwei Gesamtsiege nach Hause bringen. 23 Gold-, 34 Silber- und 19 Bronzemedaillen fischten die Schwimmerinnen und Schwimmer von Trainer Tamás Plangár aus dem Becken in der Südstadt. Vor allem die jüngsten Schwimmer konnten bei den Landesmeisterschaften ihr Können beweisen. In der Altersklasse 12/11 weiblich nahm Elena Markl den Vizemeister-Titel mit nach Hause. Samira Stepan konnte ihrer Kollegin mit dem dritten Platz folgen. In der Kategorie Altersklasse 12/11 männlich ging der Sieg an Jonas Drexler. Sein Teamkollege Mateo Krennert holte die Silbermedaille und Julian Mitring schnappte sich Bronze. Michael Mitring sicherte sich in seiner Altersklasse 14/13 männlich den Gesamtsieg. In Kategorie AK 15/16 männlich gewann Benedek Bognar den dritten Platz in der Gesamtwertung. Bei den Staffelbewerben nahmen die USCE-Schwimmer bei den Burschen zweimal Gold mit nach Hause.