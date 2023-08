Osliper Schwimmer (19) holt Staatsmeisterschafts-Bronze

Die Reise nach Kapfenberg hat sich für Florian Schumich ausgezahlt. Der Sportler der Eisenstädter Schwimmunion holte sich bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften die Bronzemedaille über die 200m Delfin (Allgemeine Klasse). Zudem war er auch bei den Juniorenbewerben erfolgreich. Der 19-Jährige ergatterte zweimal Silber (1500m Freistil und 200m Delfin) sowie Bronze (800m Freistil). „Ich bin happy“, strahlte der Osliper übers ganze Gesicht.

Der Lagenschwimmer hatte eigentlich in der Rückendisziplin seinen Schwerpunkt. „Zuletzt wurde ich aber im Delfin immer besser“, erzählte der Youngster. Nachdem er schließlich über 200m Delfin die Silberne in der Junioren-Klasse einsammelte, war Schumich für das Herrenfinale in der Allgemeinen Klasse qualifiziert. „Ich habe gewusst, dass ich mich da nochmals steigern kann“, meinte der Schwimmer, der im entscheidenden Moment noch einmal alles aus sich heraus holen konnte und sensationell Dritter wurde.

Als nächstes springt Schumich in den Hechtsee

Zeit zum Durchschnaufen gibt es jetzt aber nicht. Am Wochenende geht es in Kufstein bei den Staatsmeisterschaften im Freiwasserschwimmen im Hechtsee weiter. Zum ersten Mal versucht sich Schumich dabei an der Olympischen Distanz von zehn Kilometern sowie an den fünf Kilometern und der 4 x 1,25 Kilometer-Staffel. „Solche Distanzen bin ich schon immer gern geschwommen. Ich freue mich schon darauf“, ist der Osliper euphorisch.