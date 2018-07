Karoline Schwarz durfte am Wochenende die Eisenstädter Schwimmunion bei den Juniorenstaatsmeisterschaften vertreten. Die 73. Auflage der Meisterschaften war für die Ausnahme-Schwimmerin aus der Landeshauptstadt ein voller Erfolg.

Bei einem der wichtigsten österreichischen Schwimm-Events zeigte sich ihre Klasse gleich mehrmals und sie konnte persönliche Bestzeiten und sogar einige Podest-Platzierungen erschwimmen.

Persönliche Bestzeiten und Edelmetall

Das junge Schwimm-Ass der Eisenstädter Schwimmunion (ESU) durfte sich dreimal über den Einzug in das A-Finale freuen, wo sie meistens noch einen Zahn zulegte und sich von ihrer besten Seite präsentierte. Am Start war sie über 50, 100 und 200 Meter Rücken, in denen sie allesamt ihre Trainer überzeugte. In den Bewerben 100 und 200 Meter Rücken reichte es dank starker Tagesform und vor allem hartem Training sogar für das Siegerpodest.

Über 100 Meter musste sie sich nur der Siegerin geschlagen geben und ist somit Vize-Meister, über 200 Meter reichte es für den dritten Platz. Über 100 Meter Rücken erzielte sie nach dem Einzug ins A-Finale den zweiten Platz und konnte dabei ihre Vorrundenzeit sogar noch toppen. Im Rücken Bewerb über 200 Meter konnte sie noch einmal Edelmetall drauflegen und durfte sich auch noch über Bronze freuen.

Auch über 50 Meter ließ Schwarz nicht nach und schwamm mit einer fantastischen Zeit auf den vierten Platz und verpasste nur denkbar knapp das Podest. Mit ihrer Ausbeute darf sie dennoch zufrieden sein.

„Absolut gelungener, starker Wettkampf“

Im Verband ist man mit dem starken Abschneiden der Top-Schwimmerin vollauf zufrieden: „Ein starker, absolut gelungener Wettkampf mit tollen Erfolgen für die Spitzensportlerin“, zeigte sich Trainer Sebastian Stoss stolz über die Leistungen seiner Athletin und gratulierte zu den Medaillen.