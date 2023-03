USCE als auch ESU: Medaillenflut in der Steiermark

Werbung

Am Wochenende fanden in der Auster in Graz die Österreichischen Meisterschaften der Nachwuchsklassen statt. Der erfolgreichste Schwimmer des Union Schwimmclub Eisenstadt (USCE) bei den Meisterschaften war Jonas Drexler. Der 12-Jährige gewann über 400 Meter Lagen, 100 Meter Brust und 200 Meter Brust Gold, über 200 Meter Lagen, 400 Meter Freistil, 200 Meter Freistil und 800 Meter Freistil Silber und Bronze über 100 Meter Freistil. Sein Trainingspartner, der 13-jährige Michael Mitring erschwamm über 400 Meter Lagen und 800 Meter Freistil den Nachwuchsmeister-Titel und über 400 Meter Freistil Silber. Gold gab es für die elfjährige Elena Markl über 200 Meter Rücken und Silber über 400 Meter Lagen. Bronze gewann sie über 100 Meter Rücken, 200 Meter Lagen, 800 Meter Freistil und 200 Meter Brust. Die Erfolgreichste der Eisenstädter Schwimm-Union (ESU) war Anna Pfefferkorn. Sie erschwamm Gold auf 100 Meter Delfin, 400 Meter Lagen und 200 Meter Delfin. Silber erhielt sie über 200 Meter Kraul und 200 Meter Lagen. Damit überbot sie fünf persönliche Bestzeiten. Bronze gewann Anna außerdem über die 400 Meter Kraul.