Zehn Medaillen erbeutet

Toller Erfolg für den Union Schwimmclub Eisenstadt. Das Team von Haupttrainer Tamás Plangár fischte beim „Löver Cup“ in Sopron zweimal Gold, viermal Silber und viermal Bronze aus dem Becken.

Bognar trumpfte auf und holte zweimal Gold

Insgesamt gingen fünf Schwimmerinnen und sechs Schwimmer für den USC an den Start und zeigten das erste Mal in dieser Saison, welche Leistungen sie auf der 50m Bahn erbringen können. Geschwommen wurden insgesamt 16 Bewerbe: Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil jeweils 50m, 100m und 200m sowie Lagen.

Dabei konnte Balazs Bognar in seinen Parade-Disziplinen 100m Brust so wie auch über 200m Brust die Goldmedaille holen. Außerdem freute er sich über zwei Bronzene über 200m und 400m Lagen.

Anika Markl: Zweimal Silber im Freistil

Anika Markl, die derzeit ein Auslandsjahr in England macht, ist für die Osterferien nach Hause gekommen und belohnte sich in Sopron mit zwei Silbernen (400m und 200m Freistil). Michael Mitring erschwamm in 400 m Lagen ebenso Silber.

Auch die jüngsten Mitglieder erzielten tolle Erfolge. Elena Markl holte zwei Bronzene (200m und 400m Brust). Sophia Drexler erreichte Silber über 200m Schmetterling. Haupttrainer Tamás Plangár: „Es war eine tolle Erfahrung für alle Teilnehmer, bei einem international besetzten Wettkampf dabei zu sein. Wir werden auf diesen Leistungen aufbauen, um weiterhin auf dieser Welle zu bleiben.“