Zehn Medaillen für Eisenstadt

Beim Simmeringer Delfincup starteten die Kids des Union Schwimmclub Eisenstadt, angeführt von Trainer Tamás Plangár, mit zehn Medaillen und einer „Beste Einzelleistung“ grandios in die neue Saison. Sechsmal glänzte das Edelmetall in Gold, dreimal wurde Silber aus dem Becken gefischt und eine Bronzemedaille stand ebenso auf der Habenseite.

Sophia Drexler (Jahrgang 2013) konnte sich in allen fünf Bewerben – 50m Rücken, 50m Brust, 50m Schmetterling, 50m Freistil und 100m Lagen – ganz oben am Siegertreppchen positionieren. Zusätzlich bekam sie den Preis für die „Beste Einzelleistung“ in ihrem Jahrgang überreicht.

Bruder Jonas Drexler (Jahrgang 2011) zog ihr nach und erreichte über 50m Brust den ersten Platz. In 50m Schmetterling, 50m Freistil und 100m Lagen schwamm er jeweils zur Silbermedaille. Samira Stepan (Jahrgang 2011) schwamm über 50m Freistil auf den dritten Platz. Mateo Krennert (Jahrgang 2012), Adrian Krpic (Jahrgang 2014) und Julian Mitring (Jahrgang 2012) konnten neue persönliche Bestzeiten erzielen.