Erfolgreiche 32. Seequerung als möglicher Teilnehmer-Boost für 2024

Gewisse Erfahrungswerte hat Andreas Sachs bereits, was das Schwimmfestival Neusiedler See betrifft. Zum elften Mal ging es 2024 über die Bühne, stets mit unterschiedlicher Zahl an Aktiven. „Bei schlechtem Wetter haben wir dann bis zu 20 Prozent Rückgang, bei Top-Wetter ist es genau umgekehrt. Viel hängt vom Event selbst ab, die Teilnehmer berichten in der Szene und das wirkt sich dann in weiterer Folge aus.“ Für Sachs habe die Negativ-Berichterstattung rund um die Wasserknappheit am Neusiedler See somit auch wesentlich dazu beigetragen, dass „wir heuer um 50 Prozent weniger Teilnehmer begrüßen durften“.

Weil aber die Bedingungen für die Schwimmer zwischen Mörbisch und Illmitz eben ausgezeichnet waren (wobei sich der See von seiner welligen Seite zeigte), rechnet der Organisator für das kommende Jahr mit der nötigen Mundpropaganda wieder mit einem quantitativen Anstieg: „Nach den permanenten überzogenen News betreffend Versteppung des Sees mussten wir einen gravierenden Teilnehmerrückgang verzeichnen. Immerhin, über 60 TeilnehmerInnen stellten sich der Herausforderung. Nach den positiven Bildern und Erfahrungen dieses Jahres werden wir 2024 wieder mit entsprechenden Steigerungen rechnen dürfen.”

So stand die diesjährige Auflage eben unter dem Motto “Yes we can”. Das Schwimmfestival mit dem Höhepunkt 32. Seequerung (übrigens die älteste Schwimmveranstaltung Österreichs) konnte ohne Probleme stattfinden.

Die doppelte Querung über 6,2 Kilometer sicherte sich die deutsche Schwimmlegende Christof Wandratsch. Der 56-Jährige, mit vielfachen Weltmeistertiteln und Weltrekorden ausgestattet, gewann in 1:31,13 Stunden mit gut sieben Minuten Vorsprung auf den Österreicher Norbert Nagl und weiteren fünf Minuten auf dessen Landsmann Theo Marot. Die Damenwertung ging an die vielfache Eisschwimmweltmeisterin Claudia Müller aus der Steiermark (1:55,16) vor Gerda Pawelka von den Waterbecks.

Bei der einfachen Seequerung über 3,1 Kilometer setzte sich der Deutsche Matthias Millers in 44,07 Minuten vor Manfred Mahrle und Wolfgang Ebster durch. Ruth Pataki (57,38) gewann wiederum bei den Damen vor der Rumänin Dana Unguras sowie der Ungarin Eszter Jaczkó) durch.

Jüngster Teilnehmer war der 13-jährige Jonas Drexler vom USC Eisenstadt, er wagte sich auch gleich erfolgreich über die doppelte Seequerung und kam in 1:47,28 auf den tollen fünften Platz.

Der ältester Teilnehmer war Hans Willenbacher mit 82 Jahren, dieser bewältigte 1,5 Kilometer. Sein weibliches Pendant war diesmal die 70-jährige Edith Strasser aus Ungarn - ihr sportliches Markenzeichen: Sie reist immer mit dem Rad an und ab.

Aber auch aus der Region und burgenlandweit bis nach Pinkafeld waren Aktive dabei. Zudem stellten einige Nachwuchsschwimmer von der Eisenstädter Schwimmunion (ESU) und dem Union Schwimmclub Eisenstadt (USCE) ihr Können beim Junior Open Water Cup unter Beweis und sorgten so auch für eine wichtige regionale Komponente der heranreifenden nächsten Schwimmgeneration.

