Am 15. Juni startet der 27-jährige Peter Haring mit den „Hearts“ aus Edinburgh bereits in seine vierte Saison bei den Schotten. Möglicherweise wird es auch seine letzte sein. „Ich habe noch ein Jahr Vertrag und werde diesen auch erfüllen, danach werden wir weiterschauen“, so der Siegendorfer, der in den drei abgelaufenen Jahren alle Höhen und Tiefen in Schottland erlebt hat.

„Natürlich würde mich noch eine andere Liga reizen, aber das hängt nicht nur von mir ab.“Peter Haring wäre noch bereit für ein neues Abenteuer – in einer anderen Liga und auch in einem anderen Land

„In der ersten Saison lief es gut, dann kam das Jahr, in dem wir abgestiegen sind und nun glückte uns gleich der Wiederaufstieg in die Premiership“, beschreibt der Burgenländer, der auch in dieser Meisterschaft ein Wechselbad der Gefühle durchlebte: Vom Stammspieler über Verletzungspech bis zur Reservistenrolle und in der Schlussphase wieder Fixstarter war alles dabei. „Am Ende zählte aber nur der Meistertitel, das waren wir den Fans schuldig.“

Haring befindet sich aktuell auf Heimaturlaub in Siegendorf und hat einen straffen Terminkalender. Familie und Freunde besuchen steht fast täglich an der Tagesordnung. Anfang Juni wird er dann wieder mit seiner Freundin zurück auf die Insel fliegen, der Termin steht aber noch nicht fest. „Wir müssen wegen der Corona-Kontrollen genau schauen, wann wir wieder fliegen, damit wir dann nicht wegen Quarantäne zu viel Zeit verlieren. Ich absolviere aber ohnehin mein Heimprogramm fleißig in Siegendorf“, berichtet der defensive Mittelfeldspieler.

Seine Verletzungssorgen, die ihn seit Jänner 2019 begleiten, halten sich aktuell in Grenzen. Haring spürt so gut wie nichts mehr. Zur Erinnerung: Nach einer Leistenbruch-OP hatte er immer wieder Beschwerden im Bauch- und Adduktorenbereich, dann kam auch noch eine Schambeinentzündung dazu. Das ist hoffentlich Schnee von gestern: „Ich mache immer 30 Minuten vor den Trainings meine Übungen, dann habe ich keine Probleme.“

Also überwiegt wieder die Vorfreude auf die höchste schottische Liga. Peter Haring freut sich dabei natürlich wieder auf die Duelle mit Celtic Glasgow oder den Rangers.

„Das ist von der Atmosphäre schon etwas anderes als in der Championship. Die 2. Liga kann man ungefähr mit unserer 2. Bundesliga vergleichen. Manche Teams wie Dundee oder Dunfermline haben schöne Stadien, bei anderen Mannschaften ist es vergleichbar wie beim FAC.“

Das Ziel für die kommende Saison 21/22 ist auch klar: „Wir wollen schon in das obere Play-off, also unter die Top-Sechs kommen, das ist auch sicher machbar. Es wird wieder einige Zu- und Abgänge geben. Außerdem erwarten das auch unsere Fans, die sind schon sehr enthusiastisch. Ich bin aber überzeugt, dass unser Trainer wieder eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen wird.“

Coach Robbie Neilson war selber als Kicker für die Hearts aktiv und auch für das schottische Nationalteam. Er wird auf Haring zurückgreifen können, für den es noch keine Transferanfrage anderer Vereine gab. „Ich habe meinem Berater auch gesagt, dass ich die kommende Saison in Edinburgh spielen will. Dann entscheiden wir weiter. Natürlich würde mich noch eine andere Liga reizen, aber das hängt nicht nur von mir ab“, so Haring, der aber auch eine Verlängerung bei den Hearts nicht ausschließt. „Nach diesem Jahr werden wir dann eine Entscheidung treffen.“

Ein Blick ist immer auf die Heimat gerichtet

Natürlich nutzte der Schottland-Legionär auch die Chance zu einem Blick auf seine alte Spielstätte, den ASV Siegendorf. „Ich verfolge es schon mit, was hier passiert. Die zwei annullierten Meisterschaften waren für den ASV sicher nicht lustig.“ Auch sonst gibt es eine laufende sportliche Kommunikation in die Heimat, denn: „Meine ganzen Freunde spielen in den umliegenden Ortschaften, zu denen habe ich viel Kontakt.“