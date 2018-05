Bei der Europameisterschaft in der 470er-Klasse ist auch ein Duo vom Neusiedler See am Start: Thomas Czajka und Nikolaus Kampelmühler (beide Burgenländischer Yachtclub) starteten stark ins Großevent, mit schwachen Leistungen am Montag (bis Redaktionsschluss) schwanden die Chancen auf ein Top-Resultat aber.

Nachdem am ersten Tag der Wind den Seglern einen Strich durch die Rechnung machte, fanden die ersten Regatten der Europameisterschaft erst am Sonntag statt. Drei Wettfahrten wurden am Sonntag bei sieben bis zehn Knoten in Burgas absolviert. Nikolaus Kampelmühler und Thomas Czajka lagen mit einem sechsten Platz aus der ersten Wettfahrt und einem neunten Platz aus dem dritten Rennen nur einen Punkt hinter der Top-Ten. Bis dahin segelten die beiden noch unter einem guten Stern und waren in Reichweite der Top-Ten. Mit Rang 14 hatte man bis dahin das drittbeste Streichergebnis.

Leistungsabfall bei Montags-Wettfahrten

Der burgenländische Segler resümierte am Wochenende noch zufrieden die bisherigen Rennen. „Wir sind sehr gut in die EM gestartet. Mit einer soliden Taktik haben wir uns immer rund um die Top-Zehn halten können. Leider ist uns auch ein kleines Missgeschick passiert und wir mussten aufgrund einer Entlastung nach einer Regelverletzung ein paar Plätze liegen lassen. Wir sind aber mit dem ersten Tag sehr zufrieden,“ zog Thomas Czajka ein positives Fazit des ersten Tages.

Am zweiten Tag ging es jedoch nicht in der gleichen Tonart weiter für die beiden Burgenländer. Bei der ersten Wettfahrt diese Woche landeten Czajka und Kampelmühler nur auf dem 34. Platz. Als Streichergebnis wäre man mit den Plätzen sechs, neun und 14 noch gut im Rennen gewesen — bei der fünften Wettfahrt lief es für die Segler vom Neusiedlersee aber noch schlechter, mit Platz 35 rutschten die beiden auf Platz 17 nach fünf Rennen zurück.

Im sechsten Rennen landete das rot-goldene Duo immerhin auf dem 20. Platz, was im Zwischenklassement (zu Redaktionsschluss, Stand Montag) den 19. Platz bedeutete. Heute, Mittwoch, geht das letzte reguläre Rennen des Events über die Bühne. Am Donnerstag fällt schließlich die Entscheidung über die Meistertitel, auf die Czajka und Kampelmühler wohl nur noch begrenzten Einfluss haben.