Für Thomas Zajac sind die drei Monate, die er nun nicht ans Meer konnte, ein trauriger Rekord in seiner langjährigen Karriere: „Das Meer ist unser zweites Zuhause, es ist einfach cool, endlich wieder zurück zu sein“, schwärmt der 34-Jährige. „Wir spulen viele Stunden ab und haben ganz gute Bedingungen. Eine der größten positiven Veränderungen im Vergleich zu den vergangenen Wochen ist aber, dass wir endlich wieder direkt mit unserem Trainer Angelo Glisoni arbeiten können“, so der Bronze-Gewinner von Rio 2016.

Das Training am Meer sei dringend notwendig, die Bedingungen anders als am See: „Das Boot verhält sich im Salzwasser einfach ganz anders.“ Es sei wichtig, wieder auf Wellen zu segeln — auch wenn die „Adria nicht bekannt für ihre riesigen Wellen ist“, findet Vorschoterin Barbara Matz.