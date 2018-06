Die 124. Kieler Woche ging am Sonntag mit einer Bronzemedaille für Österreich zu Ende. Das Nacra 17-Duo Thomas Zajac und Barbara Matz schaffte in einem spannenden Medal Race noch den Sprung auf Rang drei. Sie gingen am Sonntag mit einem Punkt Rückstand auf die Neuseeländer Gemma Jones/Jason Saunders in das Medal Race.

Das österreichische Nacra 17-Duo lieferte sich von Beginn an ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Konkurrenten und behielt die Nerven. Am Ende kamen Zajac/Matz als Siebte, einen Rang vor den Neuseeländern Gemma Jones/Jason Saunders, ins Ziel und holten sich damit auch die Bronzemedaille.

„Wir haben es leider sehr spannend gemacht. Der Start war nicht optimal, wir haben es dann aber taktisch gut gelöst. Kurz vor der Weltmeisterschaft eine Medaille zu holen, ist sehr wichtig für uns, das gibt viel Motivation. Wir sind auch mit unserem Material sehr zufrieden,“ analysiert Steuermann Zajac, der damit sowohl im Tornado, im Nacra 17 und im foilenden Nacra 17 eine Medaille bei der Kieler Woche geholt hat.

Leinen los für die größte Regatta Österreichs

Nach einem kurzen Zwischenstopp in Österreich geht es für die beiden mit einem weiteren WM-Trainingslager in Aarhus weiter. Szenewechsel. Bereits zum dritten Mal findet am Samstag die „Roundabout“-Regatta statt, die größte Regatta Österreichs. 150 Boote und rund 500 Hobby-Segler umrunden dabei den Neusiedler See.

2015 wurde sie erstmals vom Burgenländischen Yacht-Club (BYC) organisiert. Vorbild war dabei die berühmte Bacolana, die größte Segelregatta der Welt vor der italienischen Hafenstadt Triest. Mittlerweile gewinnt das Event immer mehr Zuspruch unter den „Hobby-Seglern“.

„Wir sind glücklich über die Anzahl der Meldungen, besonders aber, dass wir nun auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus anderen Bundesländern ansprechen konnten! Langfristiges Ziel für die „Roundabout“ ist es, noch mehr Segler und Seglerinnen aus ganz Österreich dafür zu begeistern“, meint der Präsident des BYC, Dieter Conrad.