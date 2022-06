Lakeside Sailing Club trotzt Wasserstand, Premiere für Duo

Werbung

Viele Segelboote konnten zuletzt aufgrund des niedrigen Wasserstandes nicht auf den Neusiedler See ausrücken. Der Breitenbrunner Lakeside Sailing Club (LSC) veranstaltete Ende Mai dennoch Staatsmeisterschaften vor der Haustür.

„In der Bootsklasse Topcat K1 - das sind schwertlose Boote“ erklärt LSC-Vizepräsident Mathias Equiluz. „Die haben weniger Tiefgang, dadurch konnten wir den Wettkampf ohne Probleme durchführen.“

Es war die erste große Regatta, die der 2019 gegründete Klub veranstaltet hat. Mit zwei Zweiergespannen segelte der LSC dabei auch gleich aufs Podest. Mathias Equliuz und Konstantin Lichowski gewannen Silber, Sebastian Traxler und Matthäus Rainer sicherten sich Bronze. Den Sieg holten Paul und Wolfgang Klampfer aus Salzburg. „Wir sind froh, dass die Regatta trotz der widrigen Bedingungen so gut gelaufen ist“ sagt Vizepräsident Equiluz.

Farese/Zöchling: Erstmals auf dem Weltcup-Podium

Groß war die Freude auch bei dem Neusiedler Segel-Duo Laura Farese/Matthäus Zöchling. Die beiden holten in Almere (NED) mit konstant starken Leistungen ihren ersten Weltcup-Podestplatz. „Das fühlt sich richtig gut an. Trotzdem wissen wir, dass es noch Punkte gibt, an denen wir arbeiten müssen“ sagt Steuerfrau Farese.

Immer besser ins Fahren kommt auch das zweite Neusiedler Segel-Paar Tanja Frank und Lukas Haberl. Das Duo wurde beim dritten gemeinsamen Weltcup-Vierter – punktegleich mit Farese und Zöchling.

Mit einem Sieg in der ersten Wettfahrt war den beiden ein optimaler Start gelungen, auch danach platzierten sie sich mehrmals unter den ersten drei. Mit Platz sechs im Medal Race rutschte man aber noch vom Podest. „Wir können mit unserer Gesamtleistung trotzdem sehr zufrieden sein“ sagt Vorschoterin Frank.