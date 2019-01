Mit der Heimkehr aus dem japanischen Olympia-Revier von Enoshima begann für die Segler des österreichischen Nationalteams Ende September die regattafreie Zeit. In dieser wurden sowohl die körperlichen Grundlagen in der Kraftkammer gelegt, als auch viel am Wasser gearbeitet – bis kurz vor Weihnachten absolvierten alle Teams zwei große Trainingsblöcke.

„Die Vorbereitungen sind sehr positiv verlaufen, wir haben auch alle möglichen Bedingungen gehabt. Im Vergleich zu den letzten Jahren war niemand krank oder verletzt, wir konnten unser Programm am und abseits des Wassers voll durchziehen“, berichtet Sportdirektor Georg Fundak.

Am 8. Jänner erfolgte der Abflug nach Miami. Nach einem kurzen Trainingsblock stehen die nordamerikanischen Meisterschaften (Mid Winter Regatta von Freitag bis Sonntag) sowie der erste Weltcup des Jahres (27. Jänner bis 2. Feber) auf dem Programm.

Erstmals mit an Bord sind Laura Farese und Matthäus Zöchling vom Union Yacht Club Neusiedl, die nun ein Nacra17-Trainingsgespann mit Thomas Zajac und Barbara Matz bilden. In Miami machte das Duo Zajac/Matz auch erstmals Bekanntschaft mit ihrem neuen Boot „Masaru“, was auf japanisch „Sieg“ bedeutet.

Nun gilt es, mit dem neuen Boot Wasserstunden zu sammeln. Im vergangenen Jahr gab es bei den Nordamerikanischen Meisterschaften und beim Weltcup-Stopp je zwei Bronze-Medaillen für den OeSV. „Die beiden Regatten sind wieder wichtige Standortbestimmungen“, so Fundak.