Bei perfektem Segelwetter ging am Wochenende die bereits dritte Auflage des Roundabouts am Neusiedler See über die Bühne. 140 Boote und 450 Segler drehten dabei eine Runde am größten Steppensee Mitteleuropas.

Veranstalter war einmal mehr der Burgenländische Yacht-Club (BYC), gestartet wurde jedoch nicht nur in Rust, sondern auch in Weiden, Mörbisch, Neusiedl, Podersdorf und Breitenbrunn. Die meisten Segler fanden sich aber bei der Ruster Bucht ein, wo 40 Boote um neun Uhr morgens ihre Runde starteten.

Routinier. Auch Bundesliga-Segler Thomas Czajka vom Burgenländischen Yachtclub (BYC) war beim Roundabout dabei. | Wagentristl

Teilnahmeberechtigt sind dabei alle Bootsklassen, sogar Katamarane mit Foiling-Technologie — am Neusiedler See eher ungewöhnlich — nahmen am Roundabout teil. Gewertet wurden alle Bootsklassen gemeinsam, je nach Typ wurde die Zeit für die Umrundung mit einem Handicap-Faktor multipliziert, um alle Starter in einer Wertung zu vergleichen. Besonders am Vormittag war der starke Wind mit teilweise bis zu 30 Knoten (etwa 55 km/h) für einige Segler eine ordentliche Herausforderung, bis auf ein gekentertes Boot samt gebrochener Lenkstange war der Roundabout 2018 aber für alle ein Erfolg.

Auch BYC-Präsident Dieter Conrad zeigte sich zufrieden mit der großen Nachfrage am Großevent am Neusiedler See und will bei der nächsten Auflage 2020 „noch mehr Segler und Seglerinnen aus ganz Österreich dafür begeistern.“