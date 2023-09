Segelteam Elfenhof mit Dreifacherfolg

Das Segelteam Elfenhof mit Andreas Zethner, Günter Stagl und Mario Kutterer feierte Erfolge an mehreren Fronten. Am Attersee wurden sie nach vier gewonnen Wettfahrten Landesmeister in der Klasse 20r Jollenkreuzer.

Darüber hinaus wurde das Trio am Attersee Österreichischer Vizemeister der 20r Jollenkreuzer, punktegleich mit dem erstplatzierten Team.

Und weil alle guten Dinge drei sind, trumpfte das Segelteam Elfenhof auch auf dem Bodensee auf. Beim diesjährigen „Deutschen Bodensee Cup“, der vom WS Club Fischbach/Friedrichshafen veranstaltet wurde, herrschten unerwartet starke Windverhältnisse mit 4 bis 5 Beaufort. Es waren wieder die besten 20r Jollenkreuzer-Crews aus Deutschland, der Schweiz und Österreich am Start. Das Elfenhof Team konnte den dritten Gesamtrang ergattern.