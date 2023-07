Segler setzen Segel

In den letzten Wochen haben einzelne Medien vermehrt über den niedrigen Wasserstand im Neusiedler See berichtet. Auch der Segelsport könne nicht mehr ausgeübt werden, hieß es zusätzlich. Die am See ansässigen Klubs sind mit Mitgliederrückgang und dadurch deutlich weniger eingestellten Boote konfrontiert. Dennoch kämpfen sie dagegen an: Standgebühren wurden ausgesetzt und jüngst auch wieder Regatten veranstaltet – denn der Neusiedler See führt nach wie vor für viele Bootsklassen ausreichend Wasser. Wasserstand ist für manche Klassen kein Problem. Speziell die Nachwuchsklassen Opti, Zoom und ILCA finden sehr gute Bedingungen vor. Viele Segeltalente nutzen das anspruchsvolle Revier im Osten Österreichs für Trainingszwecke. Veranstaltungen im Jugendbereich sind für die zweite Saisonhälfte geplant.

Am Samstag ist in Rust der Südseecup durchgeführt worden. Der Burgenländische Yacht-Club hat bereits Ende Mai zwei Regatten veranstaltet – und zeigte auch mit dieser Veranstaltung, dass Segeln möglich ist. „Derzeit ist die Situation so, dass wir auch mit größeren Booten gut segeln können. Ich bin froh, dass wir uns entschlossen haben, die Regatta durchzuführen. Wir wollen damit ein Zeichen setzen und den Yachties am See zeigen, dass auch hochwertige Regatten durchgeführt werden können“, sagt Dieter Conrad, Präsident vom Burgenländischen Yacht-Club. Zwei Rennen wurden bei schönem Südwind gesegelt, den Sieg holte sich das Quartett Andreas Zethner, Michael Loudon, Werner Neuwirth und Thomas Rudl. „Im Namen des Österreichischen Segel-Verbands bedanke ich mich recht herzlich bei allen, die mithelfen, den Segelsport auf Österreichs größtem Steppensee hochzuhalten. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim Eurocup wünsche ich viel Erfolg“, so Angelika Stark, Vizepräsidentin des Österreichischen Segel-Verbands.

Internationale Regatta seit Montag

Seit Montag läuft in Mörbisch mit dem Eurocup der 16er Jollenkreuzer die nächste Regatta am Neusiedler See. Der Yachtclub Mörbisch ist bis Freitag Host-Area von 18 Booten aus Österreich und Deutschland. Mit dabei auch Bernd und Werner Temmel – Lokalmatadore, Vorjahressieger und die österreichischen Favoriten.