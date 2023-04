Segler: Top in der Champions League

Werbung

Die portugiesische Algarve offerierte den zwölf Teams aus elf Ländern vier Tage lang perfekte Segelbedingungen. Österreichs Team vom Burgenländischen Yacht-Club zeigte bereits in den Opening-Series mit acht Siegen in 18 Flights groß auf, beschloss die erste Phase der Regatta damit auf dem dritten Rang, den die Crew um Steuermann Stefan Glanz, Clemens Kruse, Tommi Czajka und Valentin Unger mit Platz drei im einzigen Race der Final-Series verteidigte. Der Burgenländische Yacht-Club bilanzierte am Ende punktegleich mit dem Zweiten auf Rang drei. Der Sieg ging an die Titelgewinner von 2021, Esbo Segelförening, aus Finnland. Damit nutzte der dreifache rot-weiß-rote Titelträger gleich die erste Möglichkeit, um sich für das Finale Ende Juli in Travemünde, Deutschland zu qualifizieren. „Der Qualifier in Portugal war für uns eine extrem lässige Erfahrung. Wir haben auf vielen Ebenen dazugelernt und uns auch viel abgeschaut. Wir hoffen, dass noch viele andere Clubs die Chance nutzen in der Champions-League zu segeln“, so Steuermann Stefan Glanz.