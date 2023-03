Top-15-Resultat für Lorena Abicht

Werbung

Lorena Abicht nutzte die Regatta vor Cadiz, um in einer diesmal kleinen Flotte von nur 23 Teilnehmerinnen eine Standortbestimmung zu bekommen. Nachdem am Dienstag wetterbedingt keine Rennen möglich waren, spulten die OeSV-Athletin und ihre Konkurrentinnen am Mittwoch ein Mammutprogramm ab: Zwei Course- und vier Slalom-Races mussten absolviert werden - fünf Stunden flog die iQFoil-Flotte übers Wasser. Die 28-Jährige beendete den Tag auf Rang 18 – zwar konnte sie ihre Starts verbessern, ärgerliche Fehler kosteten aber eine Top-Platzierung.



Am Donnerstag standen fünf Course-Races bei 12-16 Knoten auf dem Programm. Mit konstanten Leistungen verbesserte sich Abicht, die zum Abschluss eine Top-10-Platzierung nur knapp verpasste, auf den 15. Gesamtrang. Mit dieser Platzierung ging die Regatta für die Teilnehmerin an der Olympischen Spielen 2021 auch zu Ende, da die Bedingungen am nächsten Tag keine weiteren Rennen zuließen. Der Gesamtsieg ging an die Polin Zofia Noceti-Klepacka.



„Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ich hatte sehr gute Momente und konnte meine Ziele erreichen. Vor allem die Starts waren schon deutlich besser, dadurch haben sich im Rennen neue Möglichkeiten ergeben. Ich musste nicht immer aufholen, sondern war gefordert meine Position zu verteidigen. Es braucht sicher noch Zeit, um von Anfang bis zum Ende konstant zu fahren. Durch die neuen Erfahrungen kann ich mich im Training nun auf andere Aspekte konzentrieren“, so Abicht, die sich auch über die Zusammenarbeit mit dem finnischen Team erfreut zeigt.