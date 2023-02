UYC Neusiedlersee: Top Einstieg ins Regatta-Jahr

Werbung

Laura Farese und Matthäus Zöchling kamen bei der Lanzarotte International Regatta vor den kanarischen Inseln auf den siebten Platz von 23 Booten. Gute Starts und vier Einzelplatzierungen in den Top-Ten brachten dem Duo vom Union Yacht Club Neusiedlersee vor dem Schlusstag eine gute Ausgangsposition ein.

Am dritten Wettkampftag wurden keine Rennen ausgetragen. Trotz Rang 16 im einzigen Fleet-Race am Freitag qualifizierte sich das Duo für das Medal Race. Bei schönem Gradientwind schlossen sie den Bewerb auf dem vierten Platz ab. „Insgesamt sind wir mit dem Event zufrieden, aber wir wissen auch, dass mehr drinnen gewesen wäre.

Besonders bei drehenden Windverhältnissen haben wir noch Potenzial. Unser Ziel bei dieser Regatta war, die Starts gut umzusetzen. Das ist uns teilweise auch hervorragend gelungen“, fasste Vorschoter Matthäus Zöchling zusammen. Nach diesem positiven Fazit freuen sie sich bereits auf das nächste Großevent vor Palma (31. März bis 8. April, Princesa Sofía Regatta).

Österreichs zweiter Nacra 17 mit Lukas Haberl und Tanja Frank bot im Laufe der viertägigen Regatta eine kontinuierliche Leistungssteigerung. Nach einem Materialschaden am Eröffnungstag, klassierten sich die beiden am zweiten Tag zweimal unter den besten zehn Boote.

Mit Rang fünf erzielte das Duo sein bestes Einzelergebnis des Events am Schlusstag. Damit qualifizierten sie sich für das Medal Race. Auch dort klassierten sie sich an fünfter Stelle. Am Ende bedeutete das Rang neun für das seit eineinhalb Jahren formierte Gespann. Trotz schwieriger Bedingungen und drehendem Wind blieben die beiden konzentriert und boten eine starke Aufholjagd.

„Im Medal Race konnten wir nicht viel verlieren, nur weiter aufholen. Wir sind dann volles Risiko gegangen und der ‚Outcome‘ hat dann gut gepasst. Wir wissen, in welchen Bereichen wir Punkte liegengelassen haben“, resümierte Vorschoterin Tanja Frank.

„Die Starts waren richtig gut“

Lorena Abicht (YC Neusiedlersee) hat den iQFoil-Bewerb an 45. Stelle abgeschlossen. Speziell am zweiten Wettkampftag zeigte sich die ehemalige Vizeweltmeisterin im 49erFX zufrieden mit ihrer Leistung und meinte: „Das war der beste iQFoil-Race-Tag, den ich je hatte. Die Starts waren richtig gut und es hat Spaß gemacht. Mit meiner Lernkurve bin ich auch extrem zufrieden, weil ich sehe, dass ich bereits mit der starken Konkurrenz mitfahren kann.“