Vor kurzem startete mit dem Event am Wörthersee die siebente Saison der Segelbundesliga. Bei sommerlichen Bedingungen mischten die Burgenländer eifrig um die Spitzenplätze mit.

Insgesamt konnten fünf Runden ausgetragen werden, bis zum Schluss lagen die Titelverteidiger vom Segelclub Mattsee (SCM) an der Spitze des Klassements. Die Salzburger kassierten in ihrem letzten Rennen jedoch einen Frühstart und fielen damit auf den dritten Platz zurück. Den Sieg ging dennoch nach Salzburg, allerdings an die Segler vom Wolfgangsee. Sie setzten sich mit zwei Punkten Vorsprung auf den Burgenländischen Yacht Club (BYC) durch.

„In den letzten Jahren waren wir vom Wind her hier in Velden immer total verwöhnt. Heuer war es richtig schwierig, sehr drehend und böig. Aber wir sind damit super zurecht gekommen und freuen uns über einen gelungenen Saisonauftakt“, so BYC-Steuermann Stefan Glanz-Michaelis. Der Union Yachtclub Neusiedlersee (UYCNs) landete vor Breitenbrun (YCBb) und Podersdorf (YCP) auf dem sechsten Platz — allerdings halten alle drei bei 16 Punkten.

Bereits am übernächsten Wochenende (2.-4. Juli) steht in heimischen Gewässern in Neusiedl der zweite Stopp der heurigen Segelbundesliga an. Favoriten sind dabei klar die rot-goldenen Teams, die mit den einzigartigen Wind- und Wellenbedingungen am Neusiedler See in der Regel am besten klar kommen. Aufgrund der knappen Abstände — die Plätze drei bis neun trennen lediglich drei Punkte — wird am Neusiedler See ein spannender Wettkampf mit viel burgenländischer Beteiligung erwartet.