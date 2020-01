Mit Plätzen von eins bis 25 war für Thomas Czajka und Nikolaus Kampelmühler vom Burgenländischen Yacht Club (BYC) beim Weltcup vor Miami alles dabei. Im Endklassement holte das Duo Platz 20.

Nicht nur die sportliche Leistung war voller Höhen und Tiefen, auch das Wetter bot ein breites Spektrum: Zuerst wurde der Wind von Tag zu Tag stärker, am vierten Tag konnte gar nicht gesegelt werden. Zum Abschluss flaute der Wind zunehmend ab und ermöglichte noch eine letzte Wettfahrt. Diese nutzten Czajka/Kampelmühler und überraschten bei der letzten Wettfahrt mit einem Sieg. Für das Duo war es der zweite Wettfahrtsieg im Weltcup nach dem Erfolg in Genua im Vorjahr. „Wir haben unsere Strategie nach einem guten Start perfekt umgesetzt und konnten auf unseren Leichtwind-Speed vertrauen“, so Routinier Czajka. Der schwache Wind komme dem Duo entgegen und liege ihnen besser. Aber: „Wir haben über den Winter auch bei mehr Wind deutliche Fortschritte gemacht“, zeigt sich Czajka zuversichtlich.

Auch OeSV-Sportdirektor Matthias Schmid zeigte sich mit seinen Seglern zufrieden, sieht aber noch Verbesserungspotenzial: „Einige Dinge sind aber unter dem, was sie leisten können und müssen. Denn in Hinblick auf die Olympia-Qualifikation gilt es, in Genua die bestmögliche Leistung abzuliefern.“ Dort stehen die Chancen auf ein Top-Resultat von Czajka/Kampelmühler nach dem Sieg im Vorjahr und zum Abschluss des Weltcups in Miami jedenfalls nicht schlecht. Die Erfolge dürften dem Duo jedenfalls moralischen Rückenwind geben.