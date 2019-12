Thomas Zajac und Barbara Matz beendeten die Nacra-17-WM bei schwierigen Starkwindbedingungen auf Rang acht und feierten damit ein erfolgreiches Comeback nach Verletzungspause.

„Wir hatten ein passables Medal-Race und beendeten die WM auf dem achten Platz. Einerseits war es ein gutes Comeback nach meiner Verletzung, wir haben aber am Finaltag Chancen liegengelassen, um in Medaillenränge vorstoßen zu können. Wir sind auf einem guten Weg und wissen, woran wir arbeiten müssen“, blickt Steuermann Thomas Zajac bereits auf die nächsten Aufgaben.

Sportdirektor Matthias Schmid weiß vor allem aufgrund der Knieverletzung von Thomas Zajac das Ergebnis einzuordnen. „Das Wichtigste ist, dass Toms Knie alles heil überstanden hat. Das Zweitwichtigste ist die Erkenntnis, dass wir von den Top-Drei der Welt nicht weit entfernt sind – sowohl bei der Geschwindigkeit als auch im Gesamtklassement. Aber auch die Ergebnisse von Laura Farese und Matthäus Zöchling können sich sehen lassen. Das junge Nacra-17-Duo beendete die Weltmeisterschaft vor Auckland auf dem 42. Gesamtrang.

„Wenn man bedenkt, dass die beiden Youngsters ihre erste WM in einer olympischen Disziplin gesegelt sind, kann man mit den soliden Leistungen durchaus zufrieden sein. Es gibt kaum ein höheres Niveau als bei einer Weltmeisterschaft“, so Schmid.

Nur eine kurze Pause bis zum nächsten Event

Für die österreichischen 49erFX-Teams endete die WM vor Auckland mit einem Rennen bei schwierigen Bedingungen. Tanja Frank und Lorena Abicht, die sich durch einen etwas unglücklichen Umstand nur in der Silberflotte befanden, belegten mit Rang zwölf den 29. Gesamtrang. „ Wir konnten den zwölften Platz einfahren – einige Boote haben es bei diesen Bedingungen nicht ins Ziel geschafft. Für uns geht nun eine harte Woche zu Ende. Wir müssen wieder Energie für die im Februar bevorstehende WM in Australien tanken.“

Angelika Kohlendorfer und Lisa Farthofer beschlossen die Regatta vor Auckland mit einem 17. Platz in der Silberflotte und belegten den 48. Gesamtrang.

Bereits im Februar 2020 stehen mit den Weltmeisterschaften in Australien das nächste Großereignis am Programm. Für das österreichische Segel-Nationalteam bleibt also nur eine kurze Weihnachtspause, bevor es dann weitergeht.