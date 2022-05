UET bei den Austrian Open in Meisterlaune

Werbung

Neun österreichische Meistertitel gingen bei den Austrian Open in Wiener Neustadt vergangene Woche nach Eisenstadt. Einmal mehr ausgezeichnet haben sich die Dancing Divas, die bereits am Wochenende zuvor beim DanceStar Austria mit der Qualifikation für die A-Liga beim Masters in Porec für Furore gesorgt hatten. Diesmal erreichte die Gruppe gleich dreimal das Podest. In der Klasse Lyrical holten sich die Tänzerinnen ebenso den Meistertitel wie gemeinsam mit der Gruppe Fastfeet mit dem Projekt „At Pace“. Mit dem Jazz-Beitrag „Manicure“ wurden die Divas Dritte.

Auch Choreografin Stephanie Török wurde zweimal Meisterin. Einmal solo und einmal im Trio mit Marie Zechmeister und Becci Schindler. Im Paarbewerb erreichte sie mit Aaliyah Gessl den zweiten Platz. Den Titel holte auch das Quartett Jana Biocanin, Ida Lilly Hahnenkamp, Alexa Silberbauer und Emilie Weingärtner sowie das Duo Hanna König und Laura Frühwirth. Auch die Solistinnen Iris Franta Mia Leitner ertanzten Gold. Weitere Medaillen gab es für Becci Schindler, Martha Schläffer, Marie Zechmeister, Jana Biocanin und Emilie Weingärtner. „Das gesamte Trainerteam der UET Dancers ist stolz auf die Leistung aller Tänzerinnen“, so Trainerin Doris Rupp.