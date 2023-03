UET beim Dance Masters

Werbung

Ein ganzes Wochenende lang tanzten um die 1.500 Teilnehmer:innen am Dance Star Qualifier Slovakia um ein Ticket für die World Dance Masters in Porec Ende Mai. Die UET Dancers konnten insgesamt fünfmal Gold, einmal Silber und viermal Bronze ertanzen. Außerdem erreichten die Eisenstädter 26 Qualifikationen, davon sechs in der A-Liga, für welche eine höhere Punktzahl notwendig ist. Eine besonders herausragende Leistung erbrachten Stephanie Török und Zör Lung Li. Mit ihrem eigens choreografierten Duo „Stay“ konnten sie sich nicht nur den ersten Platz in ihrer Kategorie sichern, sondern mit 96 Punkten auch ein Ticket für die A-Liga der World Dance Masters. Große Freude, eine Qualifikation für die A-Liga und einen ersten Platz gab es auch für Solistin Tanja Biocanin, die mit ihrem Akrobatik-Solo „Courage to Change“, choreografiert von Sophie Török, brillierte. Einen ersten Platz gab es auch für die jüngste UET-Solistin Nora Rupp. Sie qualifizierte sich mit ihrem ersten Solo „Could Have Been Me“, choreografiert von Iva Deli, auch für die B-Liga. Leiterin Doris Rupp zieht ihr Fazit: „Ich bin wirklich stolz auf alle UET Dancers, die am Wochenende getanzt und so tolle Leistungen dargebracht haben. Wir freuen uns schon sehr auf die World Dance Masters im Mai in Porec.“ Davor geht es jedoch noch nach Bad Ischl und Wr. Neustadt zu nationalen Bewerben.