Union Schwimmclub Eisenstadt auf Wolke sieben

Die letzten Monate waren für den Union Schwimmclub Eisenstadt nicht leicht. Bevor die Sanierung des Hallenbads im Oktober abgeschlossen war, mussten die Schwimmer in Sopron trainieren, dann keimte im November auch das Coronavirus noch einmal auf. Vernünftige Trainingsbedingungen waren lange nicht gegeben und auch die Wettkämpfe fielen reihenweise ins Wasser.

So waren die Nachwuchs-Meisterschaften in Rif (Salzburg) am vergangenen Wochenende für die jungen Schwimmer des Clubs die erste Möglichkeit seit Langem, um sich mit der gleichaltrigen Konkurrenz zu messen. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen: Jonas Drexler kürte sich bei seinen ersten Meisterschaften in der Altersklasse 11 prompt zum Meister über 100 Meter Brust, über 200 Meter wurde er Dritter.

Gleich dreimal Silber holte Michael Mitring über 800, 400 und 200 Meter Freistil, über 200 Meter Lagen gewann er die Bronzemedaille. Ebenfalls Bronze sicherte sich Johanna Tschida in der Altersklasse 13, Anika Markl und Sophia Stepan schwammen neue persönliche Bestzeiten. Für Trainer Tamás Plangár brachte der Wettkampf wichtige Aufschlüsse: „Die Erfolge meiner Schwimmer zeigen mir, dass die Arbeit mit ihnen Früchte trägt. Wir befinden uns auf einem guten Weg“ so Plangár.