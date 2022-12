Siegendorf rüstet weiter auf

Werbung

Siegendorf hat in Sachen Verstärkungen erneut zugeschlagen. Der ASV holte den 24-jährigen Philipp Schmiedl, der zuletzt in Ungarns höchster Spielklasse, beim FC Mezökösved, spielte. Davor war der Defensivmann bei Altach und Admira sowie in Dänemarks Oberhaus (SønderjyskE). Jetzt will der Antauer in Siegendorf neu durchstarten. "Für uns ist das eine enorme Verstärkung für die Abwehr", so Siegendorfs Präsident Peter Krenmayr, der auch einen zweiten Neuen vermeldete. Der tschechische Stürmer Ondrej Stursa (22) kommt von MFK Skalica ins Burgenland.