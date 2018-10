Nichts wurde es aus der erhofften Titelverteidigung. In der Vorwoche verabschiedete sich der Vorjahressieger ASV Siegendorf in Neudörfl aus dem Pokalbewerb. Die Porics-Elf trat ziemlich ersatzgeschwächt beim 2. Liga-Mitte-Klub an. Markus Ehrenhöfer (Eisenbahner), Dusan Dzibela (Zahn-Operation), Oliver Mauthner (Grippe) fehlten, Oliver Augustini saß angeschlagen auf der Ersatzbank.

Neudörfl dominierte die erste Halbzeit und ging durch Sven Köhler (20.) bald in Führung. Simon Buliga gelang fast postwendend der Ausgleich (27.). Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste besser. Das 2:1 von Matthias Müller (76.) egalisierte Lukas Kubus (77.) im Gegenzug. In der Schlussphase wurde ein Siegendorfer Treffer aberkannt. In der Schlussminute hatten die Neudörfler bei einem Lattenpendler Glück.

Beim Elfmeterschießen traf Florian Frithum nur die Latte, der Versuch von Roman Tullis wurde gehalten. „So ein Aus kann leider passieren, es war ein Spiel auf Augenhöhe“, so ASV-Coach Michael Porics.