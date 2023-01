UES-Nachwuchs bei Eiskunstlauf-Wettkampf in Tirol

Werbung

Beim zweiten der vier „Skate Austria Cup“-Bewerbe der Saison vergangenes Wochenende, nahmen rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Österreich teil. Der Wettkampf für den Nachwuchs in Innsbruck bot die Kategorien Einzel, Eistanz, Paarlauf und Special Olympics. Als einzige Vertreter des Burgenlandes konnten sich fünf Eiskunstläuferinnen des Union Eis- und Rollsportclubs für diesen ersten Bewerb der Saison intern qualifizieren.

In der Gruppe Jugend 1 erreichte Pauline Steiner in der stark besetzten Altersgruppe Platz 20. Ihre Vereinskollegin Caroline Drösler landete aufgrund eines Fehlers sowie eines Sturzes bei einem Sprung auf Platz 29. Die jüngste UES-Kunstläuferin in der Gruppe, Eleni Thiel, erreichte bei ihrem ersten nationalen Bewerb Platz 33.

Mit Tim Thiel ging eine weitere UES-Nachwuchshoffnung an den Start. Er blieb bei seinem Saisonauftakt fast fehlerfrei und bekam 16 Punkte. Durch eine Unsicherheit bei der Pirouette erreichte er nicht die optimale Punkteanzahl und landete auf dem zweiten Gesamtrang. In der Gruppe Pre-Novice B ging die bereits wettkampferprobte Anna Schneider an den Start. Sie blieb leider nicht fehlerfrei, konnte somit ihr Trainingspotenzial nicht optimal umsetzen und erreichte im starken Teilnehmerfeld den zwölften Platz.