Der Eisenstädter Johannes Hahnekamp war vergangene Woche in Wien bei den Straßen-Staatsmeisterschaften am Start. Der Skater des Union Eis- und Rollsportclubs Eisenstadt (UES) war mit einem klaren Ziel in die Bundeshauptstadt gereist: Ein Titel muss her.

Hahnekamp startete durchaus stark, musste aber seinen Traum vom Meistertitel schließlich begraben. Insgesamt holte der UES-Skater vier Bronze-Medaillen, in der Staffel lief er mit seinem Teamkollegen Peter Reinprecht sogar auf den zweiten Platz.