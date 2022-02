Doppeltes Gold für Laura Dorner

Mehr als drei Jahre lang hingen die Ski von Laura Dorner am vielzitierten Nagel, nachdem die 22-jährige Absolventin der Ski-HAK in Waidhofen ihre Laufbahn als Rennläuferin 2018 beendet hatte. Vor den Landesmeisterschaften in Turnau packte Dorner spontan wieder die Lust, und so trat sie am Wochenende als einzige Athletin des Skiklubs Eisenstadt die Reise in die Steiermark an. Die Deutschkreutzerin ging sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom an den Start, wobei ihr die weiteren Torabstände eigentlich besser liegen. In der Abfahrt erreichte sie bei einem FIS-Städteskirennen schon einmal den zweiten Platz, umso überraschender kam es, dass Dorner am Samstag im technisch anspruchsvollen Slalom mit Bestzeit abschwang.

Weil die 22-Jährige auch im Riesenslalom eine Klasse für sich war, reiste sie mit zwei Goldmedaillen im Gepäck wieder zurück ins Burgenland. „Laura hatte einen irren Spaß, sie hat sich sehr gefreut, viele bekannte Gesichter wiederzusehen", berichtete Vater Ernst Dorner, der seine Tochter begleitet hatte. Ein großes Zusammentreffen der burgenländischen Ski-Szene wird es auch am Sonntag geben: Dann organisiert der Eisenstädter Skiklub in Sankt Jakob im Walde ein Rennen im Gedenken an Peter Thiem, den Großvater von Tennis-Star Dominic Thiem. Teilnehmen können alle Mitglieder des ÖSV