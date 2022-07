Auf schnellen Rollen vom Haidäcker-Park nach Argentinien: WM im Blick

Werbung

Eigentlich ist der Parkplatz des Eisenstädter Einkaufszentrums Haidäcker-Park ja nach Ladenschluss verwaist. Das macht ihn zur perfekten Trainingsfläche für das Speedskating Team Union (STU) Eisenstadt. Wären da nicht die Autos, die immer wieder in die abgesteckte Rennstrecke von Trainer Andras Toth fahren würden. „Das ist kein Training auf Europa-Niveau“, seufzt Toth.

Speedskating-Bahnen gibt es derzeit nur in Tirol und Niederösterreich. Die Jugendlichen nehmens gelassen. „Startposition“, ruft Toth. Dann ein Pfiff und schon flitzen fünf neongelbe Helme in die Abenddämmerung. Die Geschwindigkeit ist beeindruckend. So muss man sich erst einmal trauen in eine 90 Grad-Kurve einzufahren.

„Kathi fährt im September zur Europameisterschaft nach Italien“, zeigt Toth auf die 16-jährige Nachwuchshoffnung Katharina Mezgolits im weißen Dress. Schon im August fahren die beiden Sieger der österreichischen Meisterschaften, Anna Berczelly (13 Jahre) und Daniel Krojer (14), zur Cadet Challenge nach Belgien. Für Kathi würde eine Top-6-Platzierung bei der EM sogar ein Startplatz bei der WM in Argentinien bedeuten.

Wieder ertönt ein Pfiff und Kathi flitzt in die Abenddämmerung. Mit dem Tempo wird sie es noch weit bringen. Sozusagen vom Parkplatz aufs Podium.