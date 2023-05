Land Burgenland zeichnete Sportlerinnen und Sportler aus

Im Liszt-Zentrum in Raiding wurden die erfolgreichsten Einzel- und Mannschaftssportlerinnen sowie Einzel- und Mannschaftssportler geehrt. Burgenlands Sportler holten im letzten Jahr 271 nationale und 16 internationale Medaillen in 26 Sportarten. Besonders auf internationaler Ebene glänzten die Burgenländerinnen und Burgenländer. So holte sich beispielsweise der Schreibersdorfer Bogensportler Nico Wiener den Weltmeistertitel im 3D Compound Männer und den Vizeweltmeistertitel im Archery Field Compound Männer.

Der Jiu Jitsu Verband "Vila Vita Pannonia" Wallern war extrem erfolgreich. Lisa Fuhrmann holte sich den Weltmeistertitel in der Kategorie Fighting U21 bis 70 Kilogramm und legte mit Platz drei bei der Europameisterschaft in der Fighting Altersklasse bis 63 Kilo noch eins drauf. Ebenso konnten Felix Schmidl (U19-Weltmeistertitel im Pointfighting) und Anna Schmidl (U16-Weltmeister im Pointfighting U16) vom ASVÖ Kickbox Club Rohrbach tolle sportliche Ausrufezeichen setzen. Nachwuchs-Weltmeistertitel eroberten auch die Grasskifahrerinnen Emma Eberhardt (Junioren-Slalom Damen) vom SC Bad Tatzmannsdorf und Tina Hetfleisch (Junioren Super G) vom Schiclub Schizentrum Rettenbach.

Alle Österreichischen Meister wurden ebenfalls vor den Vorhang geholt. Sportlandesrat Heinrich Dorner zeichnete die herausragenden Sportlerinnen und Sportler aus und würdigte deren Erfolge: "Als Sportlandesrat bin ich sehr stolz über die erbrachten Leistungen. Wir kommen so unserem Ziel, Sportland Nummer 1 zu werden, Schritt für Schritt näher. Damit die Sportlerinnen und Sportler auch in Zukunft für unser Land solche Leistungen erbringen können, werden wir natürlich auch unsere Sportförderung dementsprechend anpassen."