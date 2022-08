Tag des Sports in Eisenstadt

Werbung

Von Bürgermeister Thomas Steiner wurde Anfang 2022 das Jahr des Sports ausgerufen. Man wolle in Zukunft noch mehr junge Menschen in der Stadt dazu animieren, Sport auszuüben. In den vergangenen zehn Jahren habe man 21,5 Millionen Euro in den Sport investiert. Das habe sich ausgezahlt, mittlerweile sei Eisenstadt „eine Sportstadt mit einer breit aufgestellten Infrastruktur, 100 Sportvereinen und einem umfangreichen Paket an Förderungen für den Vereins-, Breiten- und Spitzensport“, sagt Steiner.

Im Rahmen des am Samstag in einer Woche stattfindenden Tag des Sports sollen vor allem junge Eisenstädter nun die Möglichkeit erhalten, sich selbst in mehr als 40 verschiedenen Sportarten zu versuchen. Rund um die Schauplätze Leichtathletikarena, Sportzentrum, Hallenbad, Kunsteisbahn und E_Cube wird es Stationen geben, an denen Sportvereine aus der Stadt Vorführungen und Mitmachübungen anbieten. So werden etwa Schwimmer des Union Schwimmclub Eisenstadt (USCE) im Hallenbad die verschiedenen Schwimmlagen vorstellen. Der Eishockey-Verein Raptors Eisenstadt veranstaltet ein Inline Skaterhockey-Trainingsspiel und die BBC Nord Dragonz, die kommende Saison in der Basketball-Superliga spielen werden, absolvieren gegen Soproni KG ein Freundschaftsspiel. Für Kampfsport-Interessierte bietet der Box Ring Eisenstadt ein Show-Sparring an, auf der Kletterwand bei der Kunsteisbahn veranstaltet der Alpenverein Burgenland ein Show-Klettern. Auch Botschafter der Eisenstädter Sportvereine, wie die beiden Leichtathleten Caroline Bredlinger und Niklas Strohmayer-Dangl, sowie auch Radprofi Patrick Konrad werden an der Veranstaltung teilnehmen und für Autogramme zur Verfügung stehen.