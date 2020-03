In der Bundesliga der Sportschützen an der Luftpistole fiel am Wochenende die Entscheidung. Nach einem spannenden Halbfinale krönte sich der PSV Eisenstadt zum Meister.

Die Schützen aus der Landeshauptstadt – Richard Zechmeister, Christian Kirchmayer, Helmut Gruber und Wolfgang Heiling – hatten zu Beginn des letzten Bundesliga-Wochenendes mit ihren Kontrahenten aus Kärnten, dem SV Eisenkappel, zu kämpfen.

Das Duell der ÖSB-Kaderathleten Richard Zechmeister und Andreas Auprich ging mit 8:0 an Andreas Auprich. Auch Christian Kirchmayer unterlag seinem Gegner, dann startete der PSV allerdings eine Aufholjagd. Helmut Gruber und Wolfgang Heiling setzten sich durch und erzwangen so ein Stechen, das der PSV Eisenstadt letztendlich mit 6:2 für sich entschied.

Im Luftpistolenfinale stand dem PSV wie im Vorjahr der SC Offenhausen gegenüber. Richard Zechmeister beendete dabei wie sein Kontrahent seine vier Zehnschussserien mit jeweils 373 Ringen, jedoch konnte Richard Zechmeister das Match mit 5:3 knapp für sich entscheiden. Die Begegnung der zweiten Paarung ging an Christian Kirchmayr und auch Wolfgang Heiling holte einen Sieg. Einzig Helmut Gruber unterlag in seinem Duell. Der PSV Eisenstadt sicherte sich so ungeschlagen mit 20:12 Punkten und 1482:1457 Ringen verdient zum sechsten Mal Platz eins in der Bundesliga. Mit diesem Sieg sicherte sich der PSV Eisenstadt nicht nur den Meistertitel, sondern auch das Finale im nächsten Jahr in Eisenstadt.