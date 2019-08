Herbert Wagner, Margit Krispel (PSV Eisenstadt), Robert Szuppin und Manfred Hinterbuchinger (PSV Burgenland) starteten bei den Europameisterschaften der Vorderladerschützen in Ungarn. Bereits an Tag eins spielte Herbert Wagner seine Routine aus und schoss sich zu Bronze, ebenso im Team mit seinen Kollegen Robert Szuppin und Helmut Kofler. Am zweiten Tag legte Herbert Wagner, erneut mit Robert Szuppin, eine weitere Medaille drauf, im Team holten sie Silber. Ohne große Erwartungen startete Herbert Wagner am dritten Tag ins Event, mit 87 Ringen war seine Leistung zwar „nicht das Gelbe vom Ei“, schlussendlich reichte es aber für den Mannschaftseuropameistertitel.