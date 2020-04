Viele offene Fragen gibt es derzeit auch für die Sportschützen. Für Richard Zechmeister vom PSV Eisenstadt ist weiter offen, wie und ob er sich für die Olympischen Spiele qualifizieren kann.

„Die Chancen bestehen weiterhin, zwar sehr gering, aber doch“, schätzt der Sankt Georgener. Vor der Corona-Unterbrechung war ein Qualifikationsturnier in Tschechien angesetzt, das nun allerdings ins Wasser fällt. Wie, wann und ob es nachgeholt wird, steht noch in den Sternen. Eine zweite Möglichkeit, noch ein Ticket für die verschobenen Olympischen Spiele 2021 in Tokio zu lösen, wäre über die Platzierung in der Weltrangliste. Auch dabei herrscht allerdings Unklarheit: Einige Weltcup-Events wurden abgesagt, eines gilt offiziell noch als verschoben — wird aber vermutlich auch nicht mehr stattfinden können. Zudem gelten einige Zusatzregeln, wegen denen Zechmeister noch nicht weiß, ob sein aktuell 26. Platz für eine Qualifikation ausreicht. Anfang Juni hätte darüber Klarheit herrschen sollen, was allerdings auch fraglich scheint.

High-Tech ermöglicht Training ohne Schüsse

Nicht nur die offenen Fragen plagen den Spezialist für Luft- und Schnellfeuerpistolen, auch dass die Schießstätten geschlossen sind, erschwert die Vorbereitung auf kommende Herausforderungen. Derzeit bleibt nur „ein bisschen Trocken-Training im Keller.“ Dabei wird jedoch logischerweise nicht scharf geschossen, sondern zeitliche Abläufe einstudiert. Auch die reguläre Distanz zur Scheibe kann in einem kleinen Keller nicht eingehalten werden, daher wird auf eine skalierte Scheibe „geschossen“. Dabei fliegt allerdings keine Kugel an die Scheibe, man hört nur ein Klicken. Eine realistischere Simulation ermöglicht allerdings ein Kamera-Visier, das die Bewegungen mit der Pistole verfolgt. Mit dem Computer kann man die „Schüsse“ dann analysieren. „Ein bisschen etwas ist schon möglich“, freut sich Zechmeister über die moderne Trainingsmöglichkeit.

Im Visier hat er kommende Saison das gleiche Ziel wie heuer: die Olympia-Qualifikation.