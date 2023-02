Der achte Meisterstreich vom PSV Eisenstadt

Werbung

Zum finalen Show-down kam es am Wochenende in Thalgau, wo sich die vier besten Teams mit Luftgewehr beziehungsweise Luftpistole im Halbfinale und Finale gegenüberstanden. Und es bestätigte sich, was sich über die gesamte Ligasaison abgezeichnet hatte: Die jeweiligen Vorjahressieger verteidigten souverän ihre Titel.

Der Eisenstädter Richard Zechmeister bewies im Luftpistolen-Halbfinale internationale Klasse mit 386 Ringen. Das bewährte Team des PSV Eisenstadt kam auf 1507 Ringe und holte einen 28:4-Sieg gegen den Halbfinalgegner, den USV 21 Wien (1445).

Der Ausgang des großen Finales schien klar, doch machte es der SV Hohenau (1461) dem PSV Eisenstadt (1471) im Zuge einer bundesligafinalwürdigen Show keineswegs leicht. An Position eins hielt Nationalkaderschütze Richard Zechmeister die ehemalige ÖSB-Athletin Sandra Weitersberger mit 6:2 in Schach. An Position zwei drehte Kaderathlet Daniel Kral (Hohenau) den Spieß mit 6:2 gegen Christian Kirchmayer um. Auch die dritte Position verteidigte Thomas Havlicek gegen Manuel Pillitsch mit 6:2 für Hohenau. Das Zünglein an der Waage war Wolfgang Heiling. Dieser bewies Nervenstärke und verhalf den Eisenstädtern mit seinem 8:0 gegen Christian Bauch zu einem knappen 18:14-Sieg.