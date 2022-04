Heimische Bodybuilding-Elite kürt in Eisenstadt ihre Besten

Werbung

Nachdem vor vier Jahren die Besten der heimischen Bodybuilder im Eisenstädter Kulturzentrum gekürt wurden, finden in diesem Jahr wieder die Staatsmeisterschaften im Burgenland statt.

Das Kulturzentrum in Eisenstadt ist am 21. Mai erneut Schauplatz der österreichischen Titelkämpfe, bei denen das Starterfeld aber auch für internationale Athleten offen ist. Angesagt haben sich Top-Kraftsportler aus Slowenien, Deutschland, Slowakei, Tschechien und Ungarn.

Das Extremebody-Team: Matthias Leitgeb, Johannes Lieberich, Benjamin Deutsch (stehend, v.l.) sowie Nadine Lippl, Corinna Grill und Madeleine „Maggie“ Grill (vorne, v.l.) sind die Lokalmatadoren bei den Bodybuilding-Staatsmeisterschaften am 21. Mai in Eisenstadt. Foto: Martin Ivansich Foto: BVZ

Die burgenländischen Starter vom Team „Extremebody“ unter der Leitung von Coach Johannes Lieberich sind auch zahlreich am Start und fiebern dem Heimevent längst entgegen – es ist quasi der Höhepunkt der Saison, die am kommenden Wochenende mit einem Wettkampf in Ungarn beginnt.

Bei den Damen starten Madeleine Grill, Corinna Grill und Nadine Lippl in der Bikini-Klasse. Das Männer-Team setzt sich aus den Burgenländern Matthias Leitgeb, Benjamin Deutsch, Trainer Johannes Lieberich und Kevin Masata zusammen. Ergänzt wird dies durch den Steirer Rene Potocnik und den Oberösterreicher Johannes Berger. Die Tour durch die Saison führt das Extremebody-Team aber noch deutlich weiter als nach Ungarn und Eisenstadt. Es stehen Bewerbe in England, Tschechien, Deutschland, Mexiko und den USA am Plan.