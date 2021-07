Das Steinbrunner TRIm Team war vor kurzem in Kitzbühel bei den österreichischen Meisterschaften im Einsatz. Auf der Supersprint-Strecke galt es 500 Meter im Schwarzsee zu schwimmen, 12 Kilometer auf einem selektiven Rundkurs zu radeln und abschließend drei Kilometer zu laufen. Für die Steinbrunner Triathleten gingen Naya Hajszan und Raphael Schweiger an den Start und präsentierten sich in der Skimetropole von ihrer besten Seite.

In der Klasse Jugend (Jahrgang 2004/05) versuchte Naya Hajszan ihr Glück. Sie startete auch gleich mit einer beachtlichen Schwimmleistung in das Event und kam als Vierte in die Wechselzone. Nach der starken Schwimmleistung lief es für Hajszan auf dem Fahrrad allerdings nicht nach Plan: Sie verpasste die Spitzengruppe und musste alleine auf weiter Flur den Führenden nachradeln — was entsprechend viel Kraft und Zeit kostete und eine noch bessere Platzierung verhinderte. Mit einer starken Laufleistung holte sie aber schließlich noch auf und sicherte sich den undankbaren vierten Platz.

Knapp am Podest vorbei gelaufen

Ein gegensätzliches Bild zeigt die Leistungskurve von Raphael Schweiger (Schüler A, Jahrgang 2006/07). Er kam wie Naya als Vierter aus dem Wasser und verpasste ebenfalls die Spitzengruppe. Im starken Verfolgerfeld konnte er jedoch fast auf die Spitze aufschließen. Dann musste er aber leider dem hohen Radtempo und der Hitze Tribut zollen und verlor auf der Laufstrecke einiges an Zeit. Mit dem fünften Platz bleibt ihm angesichts der starken Konkurrenz dennoch ein beachtliches Endergebnis.