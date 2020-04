NOEN

Statt dem Champions-League-Finale am 30. Mai, steigt um 20 Uhr ein Event der anderen Art. In der LeithArena steigt um 20 Uhr ein virtuelles Match gegen eine FIFA-Allstar-Auswahl. „Die Idee kam uns vor ein paar Wochen, einige Vereine haben das schon aufgegriffen wir Steyr, Neusiedl oder Eisenstadt. Man kann sich das Match im Livestream anschauen, welches dann online simuliert wird“, berichtete Organisator Michael Menitz.

Jeder Leithaproderdorf-Kicker wurde für das Match extra angelegt und von den Stärken her angepasst. Die Gegner, die FIFA-Allstars, können im Internet per Voting bestimmt werden. Aktuell sind bereits zwei Gegenspieler bekannt. Tormann Marc-André ter Stegen (Barcelona) und Innenverteidiger Virgil van Dijk (Liverpool). Die anderen werden in den nächsten Tagen gewählt.

15 Euro kostet ein Ticket für dieses Spiel, ein VIP-Ticket ist für 50 Euro erhältlich. Auf die Käufer warten Weinkörbe, Schmankerlkörbe von der Fleischerei Graf und auch Vereinswimpel. Für weitere und detaillierte Infos gibt es auch noch auf der Vereinshomepage ein Video mit allen Einzelheiten und auch gleich die Möglichkeit, sich ein Ticket zu sichern:

sv-leithaprodersdorf.at