Der ASV Siegendorf geht auf Nummer sicher. So hat man sich bei der Paritätischen Kommission um den Platz des ASK Ebreichsdorf, der freiwillig in die Gebietsliga abtritt, beworben.

„Wir wollen nichts dem Zufall überlassen und uns nicht nachsagen lassen, wir hätten irgendwelche Fristen versäumt“, berichtete Siegendorfs Sektionsleiter Harald Mayer.

Der Verein erfülle alle infrastrukturellen Anforderungen wie Platzgröße und Flutlicht. Auch beim Burgenländischen Fußballverband hat man um die Aufnahme einer 1B-Mannschaft im Falle eines Aufstieges in die Regionalliga Ost angesucht.

Abgänge haben schon neue Vereine gefunden

„Keiner weiß, was da wirklich passiert. Sollten wir vielleicht doch rauf dürfen, wollen wir uns nichts vorwerfen lassen“, so Mayer. Die Fristen für die Ansuchen laufen Anfang Juni ab. Auf der Transferseite gibt es noch keine Neuigkeiten zu berichten.

Einige Abgänge haben bereits neue Vereine gefunden. Raphael Ebner heuerte beim Ligakonkurrenten Deutschkreutz an. Oliver Augustini bleibt auch in der Burgenlandliga und geht nach Parndorf. Für Goalie Lukas Fila, der eigentlich Rapid gehört und nur ausgeliehen ist, gibt es auch schon einige Angebote laut Harald Mayer.

Auch bei Julian Salamon gibt es schon einige Interessenten. „Wir führen Gespräche, noch ist aber nichts fixiert worden“, so der Offensivallrounder.

Die Gespräche mit den letzten Kaderspielern werden in den nächsten Tagen noch geführt. „Sollten alle bleiben, dann sind wir fertig“, so Mayer.