BBC Dragonz Nord: Tip-Off für die Zwischenrunde

Werbung

Am Samstag startet für die Eisenstädter Superligisten die Zwischenrunde. Nach der Punkte- und Ligateilung spielen die Dragonz in den nächten sechs Wochen gegen die drei steirischen Teams – Graz, Kapfenberg und Fürstenfeld – sowie die Traiskirchen Lions und die Vienna Timberwolves. Letztere stehen am Samstag (17.30 Uhr) in Eisenstadt am Parkett.

„Ein ganz wichtiges Spiel zum Auftakt der Qualifikationsrunde“, wissen die Dragonz um General Manager Roland Knor. Immerhin geht es im Keller-Duell darum, „den Vorsprung auf den Tabellenletzten, der nach der Punktehalbierung auf zwei Punkte geschrumpft ist, wieder auszubauen.“ Gleichzeitig wollen die Drachen natürlich die Lücke zu den stärkeren Teams schließen und sich möglichst noch einen Platz nach oben schieben.

In der Superliga-Pause reisten die Drachen vergangene Woche für ein Testmatch zu den Soproner Nachbarn KC Sopron KC. Der ungarische Spitzenverein setzte sich dabei mit 93:53 durch, Highlights für die Eisenstädter waren zwölf Punkte von Fabio Söhnel und zehn Rebounds von Ari Boya.