Nach dem Abgang des bisherigen Co-Trainers Mike Hartl nach Wimpassing war man in Leithaprodersdorf auf der Suche nach einem neuen Assistenten für Coach Peter Benes. Am Wochenende wurde mit Markus Buchner ein neuer Mann präsentiert.

„Wir haben am vergangenen Samstag alles fixiert. Er kennt die Mannschaft und meine Trainingsmethoden schon bestens. Ich denke schon, dass das gut funktionieren wird“, so Benes. Buchner betreute zuletzt die Reservemannschaft in Leithaprodersdorf und freut sich nun über den nächsten Schritt: „Es wird keine große Umstellung werden, jetzt bin ich noch näher am Kader. Das Gespräch mit Benes war sehr gut, ich kann mich auch mit meinen Ideen einbringen, das taugt mir.“