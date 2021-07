Eigentlich war man beim SV Leithaprodersdorf nur auf der Suche nach einem Back-up für Linksverteidiger Andrej Gabura, der die BFV-Cup-Partie und mindestens drei Meisterschaftsrunden wegen einer Hochzeit und Urlaub verpasst hätte. Nach einem Missverständnis verabschiedete sich dann Gabura in Richtung ASK Kobersdorf in der 1. Klasse Mitte.

„Leider hat Bastian Gludovacz im Juli auch keine Zeit, deswegen brauchen wir da unbedingt einen Ersatz. Eigentlich wollte ich Gabura nicht abgeben, aber wir hätten für die nächsten vier, fünf Wochen mindestens einen Ersatz benötigt. Die Testspieler haben leider nicht entsprochen“, berichtete Leithaprodersdorf-Trainer Peter Benes.

Benes: „Er ist ein echter Toptransfer“

Bei der Suche nach einem neuen Abwehrrecken hat sich dann ein absoluter Glücksgriff ergeben. Dem SVL wurde der ungarische Ex-Internationale Daniel Sváb angeboten. Benes, der während der Verhandlungen im Urlaub in Griechenland weilte und per Telefon am Laufenden gehalten wurde, bekam dann per Anruf die Erfolgsmeldung. Mit Sváb wurde man sich sofort einig, der 30-jährige Ungar absolvierte nach dem Gespräch auch gleich das erste Training. Sváb kickte zweimal bei Energie Cottbus in Deutschland, war dazu auch mehrere Jahre bei Ferencvaros Budapest und Eto Györ tätig. Zuletzt kickte er bei Lipot in der 2. ungarischen Liga. „Er ist ein echter Toptransfer. Sváb spricht fließend Deutsch, hat sich gleich mit allen angefreundet und ist ein toller Charakter, zudem auch ein super Fußballer, wie er im Training und dem Testspiel schon gezeigt hat“, schwärmte Benes über seinen Neuzugang.

16-jähriger Paul Eder liefert Talentprobe ab

Beim jüngsten 4:1-Probesieg beim SV Wimpassing stahl aber ein junges Talent allen die Show. Der erst 16-jährige Paul Eder glänzte mit einem Doppelpack und zwei Vorlagen. „Er ist wirklich ein Riesentalent und bekam gegen Wimpassing aufgrund unserer vielen Ausfälle die Chance, gleich von Anpfiff an zu zeigen, was er kann. Es war ein unglaublich abgebrühter Auftritt. Eder ist beidbeinig, technisch gut und hat ein gutes Auge. Er muss jetzt aber am Boden blieben. Ich habe ihn auch aufgrund seines Auftrittes in den Kampfmannschaftskader berufen. Dort werden wir ihn behutsam aufbauen“, erklärte der Leithaprodersdorfer Coach.

Frisches Blut ist aufgrund der zahlreichen Ausfälle wohl auch nötig. Momentan wütet der Verletzungsteufel beim SVL: Patrick Mozelt und Neuzugang Dejan Lukic waren beide angeschlagen, kamen aber dann doch zum Einsatz, weil sich auch Simeon Markhardt und Roman Dinser im Spiel verletzt hatten. Leo Saliji, Tobias Beran und Christian Fleischhacker weilten im Urlaub. Fabian Dinhof pausierte wegen Knöchelproblemen, Bastian Gludovacz hatte Polizeidienst. Levi Markhardt laboriert an einem Knochenmarködem und einer Kreuzbandzerrung, die ihn noch einige Zeit außer Gefecht setzen wird. Maxi Mingler war noch wegen Knöchelproblemen out.