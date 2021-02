Im Sommertransfer-Fenster mussten die Vereinsverantwortlichen beim SV Leithaprodersdorf handeln. Stammkeeper Stefan Mitmasser verließ aus beruflichen Gründen den Burgenlandligisten, als Ersatz wurde damals Matijas Schreiber geholt. Dieser hatte von Anfang an aber kein Glück beim SVL – Corona, Verletzung und letztlich noch Undiszipliniertheiten führten zur frühzeitigen Trennung. All das spielte aber einem besonders in die Karten: Lukas Graser.

Der 21-jährige Ebenfurther, der seit seinem 13. Lebensjahr für den SV Leithaprodersdorf die Packler schnürt, stieg vom Zweiergoalie zum „Einser“ auf.

„Wir haben es ihm schon immer zugetraut.“Leithaprodersdorf-Trainer Peter Benes über seine Nummer eins im Tor

„Er hat seine Chance definitiv genutzt. Begonnen hat es damals beim BFV-Cupmatch in Kroatisch Geresdorf, wo er einen guten Eindruck hinterlassen hat. Wir haben es ihm schon immer zugetraut, mit Mitmasser hatte er aber einen starken Konkurrenten vor sich. Von Stefan Mitmasser hat er aber sehr viel gelernt“, berichtete Leithaprodersdorf-Trainer Peter Benes.

„Graser hat sich das Vertrauen verdient und ist immer nur positiv aufgefallen durch seine Größe, seinen Charakter, den Körper und auch durch seine Trainingseinstellung, die bei 100 Prozent liegt. Er ist sehr ehrgeizig und startet auch mit einem gewissen Bonus ins Frühjahr“, meinte der Coach.

Im Wintertransferfenster wurde nun die Position von Matijas Schreiber neu besetzt. Mit Semir Karalic wurde ein dritter Keeper neben Graser und Florian Cecil aus Traiskirchen verpflichtet. „Wir haben ihn von der Admira bis Sommer einmal ausgeliehen, er ist nach seiner jüngsten Futsal-Verletzung (Anm.: Riss-Quetschwunde am Knie) und den alten Meniskus-Operationen jetzt wieder fit. Er wird sicher auch seine Chancen bekommen, den Startbonus hat sich aber Graser vorerst einmal verdient“, erklärte Peter Benes.

Lukas Graser blickt zufrieden auf eine bislang gute Herbstsaison zurück: „Nach dem Zivildienst habe ich etwas an Gewicht abgenommen und beim ersten Lockdown schon das Heimtraining voll durchgezogen. In der Sommer-Vorbereitung habe ich dann zumindest immer eine Halbzeit gespielt und nach dem BFV-Cupmatch in Kroatisch Geresdorf habe ich ein Stammleiberl ergattert. Natürlich haben mir die Verletzungen von Schreiber in die Karten gespielt, ich denke aber, dass ich gezeigt habe, dass man sich voll auf mich verlassen kann.“

Nicht nur von den Teamkollegen und den Trainern gab es Lob für den Goalie, auch von einigen Zuschauern bekam Graser positiven Zuspruch. „Das gab mir natürlich noch mehr Selbstvertrauen. Klar habe ich auch Fehler gemacht, aber es macht schon einen Unterschied, ob man in einer Reserve oder in einer Kampfmannschaft Praxis sammelt und lernt, mit dem Druck umzugehen“, stellte der 21-Jährige klar, der auch selbst sagt, sehr von Mitmasser profitiert zu haben:

„Er war wie ein großer Bruder für mich, hat immer auf mich geschaut und mir immer Ratschläge gegeben. Nachdem er dann berufsbedingt wechselte, habe ich mir gedacht: Egal wer da jetzt kommt, ich nehme den Kampf an. Wie man sieht, hat es gut geklappt. Das werde ich auch bei Semir Karalic so machen. Es ist gut für den Konkurrenzkampf, er hat eine gute Ausbildung. Ich werde aber immer alles reinhauen und mein Bestes geben“, so der Ebenfurther. Seit der U14 ist der Niederösterreicher also schon beim SV Leithaprodersdorf.

„Natürlich kann noch alles passieren“

„Ich durchlief damals alle Nachwuchsmannschaften beim ASV Neufeld, nur für die U16 konnte der Verein kein eigenes Team stellen, auch für eine Spielgemeinschaft hat es nicht gereicht. So kam ich nach Leithaprodersdorf und bin seither dort und fühle mich sehr wohl.“

Für die Rückrunde will er mit dem SVL rasch weg vom elften Tabellenplatz (9 Punkte). „Wenn wir nur die restlichen Spiele der Hinrunde absolvieren, kann natürlich noch alles passieren, aber wir orientieren uns nach oben. Nach unten muss man aber immer ein Auge offen haben, aber die 2. Liga Nord ist bei uns kein Thema. Wir haben das Zeug, dass wir mit unserem Kader vorne mitmischen können und einen guten einstelligen Tabellenplatz anpeilen können. Leider hat uns im Herbst in einigen Spielen das nötige Glück gefehlt, sonst wären noch mehr Punkte drinnen gewesen“, berichtete Graser.