Dass Rechtsverteidiger Markus Lehner ab September nicht mehr zur Verfügung stehen wird, wusste man beim SV Leithaprodersdorf schon länger. „Er beginnt neben dem Job eine Ausbildung, die es ihm nicht mehr möglich macht, zum Training oder Match zu kommen. Das ist für uns natürlich ein herber Verlust“, so Leithaprodersdorf-Trainer Peter Benes.

Deshalb wurde in den letzten Wochen schon immer wieder ein anderer Spieler auf der Rechtsaußen-Position in der Viererkette „probiert“. Beim 3:1-Heimsieg gegen Deutschkreutz startete Roman Dinser auf dieser Position. Er machte seine Sache ganz gut. In der Schlussphase durfte sich Lehner dann von den heimischen Fans verabschieden. Coach Benes wechselte ihn in der 70. Minute für Levi Markhardt ein – als Abschiedsgeschenk sozusagen.

Gewalthammer von der Strafraumgrenze

Der Flügelflitzer wollte sich unbedingt mit einem Erfolgserlebnis verabschieden – und das gelang ihm mit einem Traumtor. Mannschaftskollege Flo Thaci erkämpfte sich das Leder und spitzelte den Ball zu Lehner. Der fackelte nicht lange und donnerte einen Gewaltschuss genau ins kurze Kreuzeck. „Das hat mich wirklich für Markus gefreut. Er hat sich in den letzten Monaten immer mehr als Stammkraft etabliert. Schade, dass er nun für lange Zeit ausfallen wird“, so Benes.