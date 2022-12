Levi Markhardt: Vom Fast-Ende zum Höhepunkt der Laufbahn

Werbung

Lange Zeit musste Levi Markhardt pausieren, doch in der aktuellen Herbstsaison startete der Offensivspieler des SV Leithaprodersdorf voll durch.

Kurzer Rückblick: In der Vorsaison musste der 22-Jährige nach der dritten Runde gegen Parndorf seine Kicker-Karriere auf Eis legen. „Ich hatte immer wieder Bauchschmerzen, hatte einen Keim im Bauch. Im Spital wurde mir dann Blut abgenommen und eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert. Ich bekam ein Sportverbot von fünf Monaten“, schilderte der SVL-Kicker.

Dazu kamen auch noch die Corona-bedingten Absagen in den beiden Vorsaisonen. Nach einer Woche im Spital folgten dann noch zahlreiche Untersuchungen. Es folgten sechs Monaten Pause und Abschlussuntersuchungen wie EKG und mehrere Bluttests. Danach bekam Levi Markhardt die Freigabe der Ärzte.

„Sicherlich einer der Aufsteiger der Saison“

„In der Rückrunde 2021/2022 habe ich dann noch zwei Kurzeinsätze in der Kampfmannschaft absolviert und zahlreiche Spielminuten in der Reserve gesammelt“, so der Leithaprodersdorfer. Die Sommervorbereitung absolvierte der 22-Jährige dann normal mit und zeigte auch schon in den Testspielen mit guten Leistungen auf. Was dann folgte, war so etwas wie ein „Herbstmärchen“ für den Jung-Kicker und den SV Leithaprodersdorf. Dabei verlief die Vorsaison nicht ganz nach Wunsch für den SVL. Die Mannschaft von Trainer Peter Benes landete nur auf dem enttäuschenden elften Tabellenplatz. Nach einer kleinen Kaderkorrektur in der kurzen Sommerpause lief das SVL-Werkl dann auf Hochtouren.

Mit stolzen zehn Volltreffern war der Levi Markhardt der erfolgreichste Torschütze des SV Leithaprodersdorf. Foto: Frank

„Levi spielte eine sensationelle Hinrunde. Zumal ja eigentlich keiner so richtig wusste, ob er jemals wieder Fußballspielen auf Burgenlandliga-Niveau dürfe – nach seinen gesundheitlichen Problemen. Er ist mit seinen Auftritten und Toren sicherlich einer der Aufsteiger der Saison“, lobt ihn Benes.

Markhardt selbst ist mit dem Herbst mehr als zufrieden: „Natürlich freut es mich, wie wir abgeschnitten haben. Ich wollte einen Top-Fünf-Platz erreichen, dass es nun der Dritte ist, freut mich umso mehr. Wenn mir das vorher wer gesagt hätte, hätte ich das sofort unterschrieben.“ Mit zehn Treffern führt er die interne SVL-Torschützenliste vor Noel Kustor (6) an. Der 22-Jährige spielte zunächst auf der rechten Außenbahn, nach Kustors verletzungsbedingtem Ausfall durfte Markhardt im Zentrum stürmen: „Ich habe im Nachwuchs als Zehner gespielt, kann aber auch am Flügel oder ganz vorne spielen.“ Für die Rückrunde im Frühjahr wünscht sich das Eigengewächs des SV Leithaprodersdorf, dass „wir unter den Top-Drei bleiben können.“