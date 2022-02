Rückschläge vor Ende der Transferzeit

Was für turbulente letzte Tage der Wintertransferzeit für den SV Leithaprodersdorf. Zunächst fiel Goalgetter Dejan Lukic aus. Er hat sich im Training am Knie verletzt und war nun zu einer MR-Untersuchung bei einem Sportarzt.

„Die Diagnose ist leider nicht berauschend. Er wird uns wohl länger fehlen“, erklärte Leithaprodersdorf-Coach Peter Benes den Stand der Dinge. Bei Lukic heißt es nun einmal bitte warten. Trotz des Ausfalls wurde kurz vor dem Transferende aber kein weiterer Stürmer geholt. Auch zwischen den Pfosten gab es in Leithaprodersdorf noch Handlungsbedarf. Stammkeeper Manuel Kassal hat sich beim Tormanntraining den Mittelhandknochen gebrochen und fällt lange aus. Vier Wochen muss der Goalie nun einen Gips tragen und kann erst Anfang März wieder mit dem Training starten.

Helge Payer fädelte den Transfer ein

Trainer Peter Benes ließ seine Kontakte zu Rapids Tormann-Legende Helge Payer spielen und konnte mit dessen Mithilfe kurzfristig einen Ersatzmann aus dem Hut zaubern. „Nur mit zwei Tormännern können wir nicht in die Meisterschaft gehen. Ich bin froh, dass es mit einem Ersatz so rasch geklappt hat“, zeigte sich Benes sichtlich erleichtert.

Der neue Tormann heißt Fabian Haberl und kommt leihweise von Rapid II. Der 20-Jährige war sich eigentlich schon mit Zwettl einig, am Ende gab es mit Bruck/Leitha und eben Leithaprodersdorf zwei weitere Interessenten. Das Rennen machte dann bekanntlich der Burgenlandligist.

„Ich kenne Haberl zwar nicht persönlich, vertraue da aber der Expertise von Helge Payer. Der Keeper stand am Sprung zu den Profis, ihn warfen aber Verletzungen 2021 weit zurück, nun soll er bei uns wieder Spielpraxis sammeln. Die kostenlose Leihe von Rapid zum SVL ist natürlich dank Payer eine super Sache“, bedankte sich Benes beim ehemaligen Teamgoalie.

Beim Testmatch gegen Mannersdorf (1:1) war Haberl nur als Zuseher dabei und stieg erst am Montag ins Training ein. Beim 1:1-Remis traf Patrick Mozelt per Elfmeter, Leithaprodersdorf vergab neuerlich eine Vielzahl an Torchancen. „Ohne Lukic oder Saliji hat man gesehen, woran wir noch arbeiten müssen. Die Auswertung ist noch unser Manko“, weiß Benes Bescheid.