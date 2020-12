Seit zwei Monaten ist Sebastian Hamm vom SV Sankt Margarethen in Spanien – aber nicht, um dort Urlaub zu machen, er ist dort als Fremdsprachenassistent aktiv. Ganz genau ist er auf Teneriffa, auf den Kanarischen Inseln. „Im Vergleich zu Rest-Europa sind die Corona-Fallzahlen hier niedrig und das öffentliche Leben findet mit einer allgemeinen Maskenpflicht „normal“ statt“, berichtete Hamm von der Ferieninsel.

Er arbeitet in einer Schule als Fremdsprachenassistent. „Man kann sich das so vorstellen: Die Schüler werden von mir auf Spanisch, Deutsch und Englisch betreut. Im Fremdsprachenunterricht und anderen Fächern wie Geographie, Geschichte oder Mathematik. Das ist eine tolle Herausforderung, die großen Spaß macht“, ist der Sankt Margarethener happy. Dabei hält er sich auch mit Sport fit und hat auf der Ferieninsel einen Verein gefunden: UD Orotava, dessen Team in der Liga „Regional Preferente“ spielt.

„Das ist vergleichbar mit der Landesliga. Ich habe anfangs mittrainiert und wir haben uns dann auf einen internationalen Transfer geeinigt. Unser Trainer ist fachlich top. Ich fühle mich sehr wohl und kann unser junges, motiviertes Team gut ergänzen. Der SV St. Margarethen hat mich bei meinem Vorhaben sofort unterstützt. Besten Dank noch einmal“, sendet der Lehrer Grüße in die Heimat.

„Freue mich schon auf die Schnitzelsemmel“

Eine Umstellung zum Fußball in der heimischen Burgenlandliga war es schon: „Hier ist alles sehr technisch. Das geht schon beim Training los. Wir trainieren ausschließlich mit Ball. Der Coach würde am liebsten jedes Mal von hinten herausspielen lassen. Ich lerne hier viele verschiedene Spielformen, hohe Intensität und tolle Trainingsmethoden kennen. Nur die „Hösche“ ist nicht so lustig wie daheim.“

Natürlich gibt es Corona-bedingt auch auf Teneriffa Einschränkungen. „Die Kabinen sind zu. Mein erstes Meisterschaftsspiel in Spanien war gleich ohne Zuschauer. Wir haben 1:0 gewonnen, ein unvergessliches Debüt. Aber ohne Bezug zu den Leuten draußen, ist es nicht das Gleiche. Die Spiele werden stattdessen auf Youtube übertragen. So kann meine Familie zu Hause in Österreich zuschauen. Trotzdem freue ich mich schon auf die Schnitzelsemmel, wenn ich wieder zurück bin und der Amateurfußball für uns alle wieder losgegangen ist“, gibt sich Sebastian Hamm optimistisch. Bis Sommer ist er noch in Spanien.