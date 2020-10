Kompliziert ist die Lage neuerdings im Frauenfußball: Da die rot-goldenen Kickerinnen keine eigenen Ligen haben, spielen die Kickerinnen des SV Sankt Margarethen in Niederösterreich. Ab nun wird nur noch in Niederösterreich gespielt, Heimmatches dürfen im Greabochstadion nicht mehr stattfinden. Auswärts wird dagegen weiter gekickt — auch wenn in der Liga diese Runde nur zwei Matches tatsächlich durchgeführt wurden.

„Wir müssen es so hinnehmen, wie es kommt“, akzeptiert Spielertrainerin Chiara Töltl die schwierige Situation. „Besser wir spielen nur auswärts als gar nicht.“ In der Herbstmeisterschaft sind nur noch vier Runden offen, eine davon ist der SVM ohnehin spielfrei, ein Match ist noch auswärts angesetzt. Bei den zwei verbliebenen Spielen hat man um einen Platztausch gebeten, die Heimmatches sollen dann im Frühjahr nachgeholt werden.

Heuer erwartet Töltl jedenfalls keine Heimmatches mehr. „Ich glaube, das war´s für 2020. Das ist natürlich nicht erfreulich, aber was soll man machen.“ In St. Margarethen ist man jedenfalls gegen eine Annullierung der bisherigen Saison. Ein Fragezeichen steht auch noch beim Trainingsbetrieb, vereinsinterne Gespräche sollen folgen.